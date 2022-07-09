Армия России уничтожила два пункта иностранных наёмников ВСУ под Харьковом
Вооружённые силы РФ ликвидировали два пункта наёмников, которые прибыли из других стран для службы в ВСУ.
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации заявляет о том, что в результате успешного продолжения СВО РФ солдатам российской армии удалось ликвидировать два пункта дислокации наёмников в Харьковской области, которые прибыли на территорию Украины из других стран для службы в ВСУ и получения денежного вознаграждения.
Генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Конашенков отмечает, что высокоточные удары по пунктам иностранных боевиков ВСУ были нанесены тактической авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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