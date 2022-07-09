Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова

Мария Захарова ответила на выпад госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что глава МИД России Сергей Лавров остался в изоляции на встрече участников G20.

В пятницу днём сотрудник российского МИДа Мария Захарова написала новый пост в свой Telegram-канал, где сообщила, что слова госсекретаря США Энтони Блинена о том, что Сергей Лавров оказался в изоляции на саммите "Большой двадцатки", не соответствуют действительности.

По словам Захаровой, участники форума G20 забыли о приехавшем на встрече Блинкене, который теперь вынужден сочинять "небылицы" про российского министра Лаврова с целью оправдать собственные политические неудачи.