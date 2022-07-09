Башар Асад выехал в Алеппо, чтобы отпраздновать важный мусульманский праздник
Президент Сирии Башар Асад принял участие в этой субботней молитве Курбан-Байрам, в первый день этого великого мусульманского праздника, в мечети города Алеппо.
Президент Сирии находится в Алеппо, втором по значению городе этой страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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