Мэр города Каха Каладзе утверждает, что Грузия может исчезнуть с лица Земли в случае начала войны с Россией.

9 июля мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии следует забыть о планах по вступлению в Европейский союз в случае, если она вступит в полноценную войну в Россией.

По мнению Каладзе, Грузия может не только не вступить в Евросоюз, но и исчезнуть как независимое государство, поскольку военная мощь России разительно превосходит силы грузинской армии.