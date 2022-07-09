Мэр Тбилиси Каладзе допустил исчезновение Грузии в случае начала войны с РФ
Мэр города Каха Каладзе утверждает, что Грузия может исчезнуть с лица Земли в случае начала войны с Россией.
9 июля мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии следует забыть о планах по вступлению в Европейский союз в случае, если она вступит в полноценную войну в Россией.
По мнению Каладзе, Грузия может не только не вступить в Евросоюз, но и исчезнуть как независимое государство, поскольку военная мощь России разительно превосходит силы грузинской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Мэр Тбилиси Каладзе допустил исчезновение Грузии в случае начала войны с РФ
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