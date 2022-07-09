Минобороны РФ: из-за больших потерь ВСУ набирают бригаду из заключённых в Харькове

Министерство обороны России сообщает, что украинские войска набирают бригаду из числа заключённых ввиду больших потерь на поле боя.

Пресс-секретариат российского Минобороны сообщает, что 172-ая бригада территориальной обороны вооружённых сил Украины набирает в личный состав заключённых, отбывающих наказание в Харькове и его окрестностях.

По данным Министерства обороны РФ, подобное обстоятельство связано с тем фактом, что ВСУ несут большие потери на поле боя, в то время как не успевшие умереть солдаты армии Украины часто дезертируют.