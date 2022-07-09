Пушков: принятие Украины в ЕС будет самой большой ошибкой стран Европы

Сенатор Алексей Пушков утверждает, что страны Европы пожалеют, если решать включить Украину в состав Европейского союза.

Днём 9 июля сенатор российского Совфеда Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в Европейский союз станет самой большой ошибкой лидеров так называемой "Старой Европы". По мнению Пушкова, Европа уже ошиблась, позволив вступить в ЕС странам Прибалтики, которые теперь шантажируют весь Брюссель.

Алексей Пушков уверен, что в случае присоединение Украины к Европейскому союзу давление на лидеров ЕС увеличится, что может их заставить испытывать сожаление о скоропостижном решении принять украинское государство в свои ряды.