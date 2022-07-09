Пушков: принятие Украины в ЕС будет самой большой ошибкой стран Европы
Сенатор Алексей Пушков утверждает, что страны Европы пожалеют, если решать включить Украину в состав Европейского союза.
Днём 9 июля сенатор российского Совфеда Алексей Пушков заявил, что вступление Украины в Европейский союз станет самой большой ошибкой лидеров так называемой "Старой Европы". По мнению Пушкова, Европа уже ошиблась, позволив вступить в ЕС странам Прибалтики, которые теперь шантажируют весь Брюссель.
Алексей Пушков уверен, что в случае присоединение Украины к Европейскому союзу давление на лидеров ЕС увеличится, что может их заставить испытывать сожаление о скоропостижном решении принять украинское государство в свои ряды.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Spiegel: Штайнмайер потребовал извинений от Зеленского за запрет на приезд в Киев
Мэр Тбилиси Каладзе допустил исчезновение Грузии в случае начала войны с РФ
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Newswire: лидеры партий Шри-Ланки призвали сбежавшего президента подать в отставку
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров