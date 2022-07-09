ООН обвинила Украину и РФ в ведении боевых действий из гражданский объектов

Пресс-служба ООН утверждает, что и Россия, и Украина используют гражданские объекты в целях ведения боевых действий.

Американская газета Associated Press утверждает, что доклад Верховного комиссариата ООН по правам человека обвинил Россию и Украину в использовании гражданской инфраструктуры для ведения боевых действий. По мнению представителей ООН, и российские, и украинские войска нарушают международное законодательство.

По данным ООН украинские солдаты заняли дом престарелых в Луганской области в начале марта, после чего армия РФ нанесла удар по этим позициям ВСУ, что привело к гибели почти 50 пожилых людей.

Также ООН утверждают, что российские войска выгнали 360 человек в подвальное помещение школы посёлка Ягодное, а сами заняли территорию учебного заведения. За время нахождения ВС РФ в школе в её подвале якобы умерло 10 человек.