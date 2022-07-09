Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника за критику Шольца

Владимир Зеленский уволил скандально известного посла Украины в Германии Андрея Мельника.

9 июля Владимир Зеленский подписал президентский указ, который постановляет уволить украинского посла в Германии Андрея Мельника. Сам Мельник известен тем, что ранее назвал немецкого канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за нежелание ускорять поставки оружия на Украину.

Согласно данным газеты Bild, уже этой осенью Андрей Мельник должен стать заместителем министра иностранных дел Украины, хотя лишь недавно политик попал в свежий скандал, назвав Степана Бандеру украинским национальным героем.