Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении скандально известного дипломата Андрея Мельника с занимаемой им должности.

В субботу, 9 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный приказ, согласно которому Андрей Мельник уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Германии.

Примечательно, что недавно Мельник, не успев оправиться от скандала с Олафом Шольцем, которого дипломат назвал «ливерной колбасой», попал в немилость Польши и Израиля из-за своих высказываний о Бандере.