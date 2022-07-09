Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении скандально известного дипломата Андрея Мельника с занимаемой им должности.
В субботу, 9 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал официальный приказ, согласно которому Андрей Мельник уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Германии.
Примечательно, что недавно Мельник, не успев оправиться от скандала с Олафом Шольцем, которого дипломат назвал «ливерной колбасой», попал в немилость Польши и Израиля из-за своих высказываний о Бандере.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Зеленский уволил посла Украины в ФРГ Андрея Мельника
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