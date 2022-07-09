Зеленский уволил посла Украины в Германии и ещё четырёх странах
В субботу Владимир Зеленский снял с должности украинского посла в Германии Мельника и послов Украины в ещё четырёх государствах.
9 июля Владимир Зеленский объявил о собственноручном подписании указа, согласно которому посол Украины в ФРГ Андрей Мельник освобождается от своей должности, ввиду чего политик должен вернуться на родину. Немецкие журналисты уверены, что Мельник может стать замглавы МИД Украины.
Вслед за увольнением Андрея Мельника стало известно, что Зеленский снял со своих должностей также послов Украины в Венгрии, Норвегии, Индии и Чехии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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