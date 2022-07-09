Любитель животных открыл для голодных зверушек уличное кафе
Мужчина по имени Кэмерон не просто установил у себя во дворе кормушку для зверушек. Он открыл целое кафе, назвав его «Tilly’s Tavern» в честь своей кошки.
После этого любителю животных оставалось только установить камеру видеонаблюдения и любоваться самыми разными гостями, которые являлись утолить голод.
Похоже, что необычное кафе начало пользоваться успехом и обросло постоянной клиентурой.
После такого успеха Кэмерон понял, что пора расширяться. Добряк планирует переделать «Tilly’s Tavern», сделав площадь больше, плюс добавить крышу и барную стойку.
Также ради эффектности на барной стойке будет красоваться небольшой телевизор. Хотя вряд ли посетителям кафе будут особенно интересны подобные нововведения.
Они лишь хотят, чтобы их каждый раз угощали — и пощедрее.
Опубликовано: Иван Перов
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