Любитель животных открыл для голодных зверушек уличное кафе

Мужчина по имени Кэмерон не просто установил у себя во дворе кормушку для зверушек. Он открыл целое кафе, назвав его «Tilly’s Tavern» в честь своей кошки.

После этого любителю животных оставалось только установить камеру видеонаблюдения и любоваться самыми разными гостями, которые являлись утолить голод.

Похоже, что необычное кафе начало пользоваться успехом и обросло постоянной клиентурой.

После такого успеха Кэмерон понял, что пора расширяться. Добряк планирует переделать «Tilly’s Tavern», сделав площадь больше, плюс добавить крышу и барную стойку.

Также ради эффектности на барной стойке будет красоваться небольшой телевизор. Хотя вряд ли посетителям кафе будут особенно интересны подобные нововведения.

Они лишь хотят, чтобы их каждый раз угощали — и пощедрее.