Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух солдат нацбатальона «Азов»

Донецкий Верховный суд приговорил к смертной казни двух бойцов украинского нацбатальона "Азов".

Украинские Telegram-каналы новостной направленности сообщили, что пресс-служба Донецкого Верховного суда вынесла смертный приговор бойцам украинского нацбатальона "Азов" (деяательность запрещена в России).

Сообщается, что смертная казнь ожидает азовцев Константина "Фокса" Никитенко и его боевого товарища Николая с позывным "Фрост". Оба украинских солдата сдались в плен в Мариуполе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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