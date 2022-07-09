В школах ДНР и ЛНР будут преподавать украинский язык
Министр просвещения РФ Кравцов заявил, что в школах освобождённых территорий будут преподавать украинский язык.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время выступления в Запорожской области заявил, что все дети ДНР и ЛНР будут иметь право изучать украинский язык в школах.
Кравцов подчеркнул, что украинский язык является родным для жителей освобождённых территорий Украины, он очень интересен и богат, поэтому ни о каком запрете или препятствовании изучению в школах украинского языка речи быть не может.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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