В школах ДНР и ЛНР будут преподавать украинский язык

Министр просвещения РФ Кравцов заявил, что в школах освобождённых территорий будут преподавать украинский язык.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время выступления в Запорожской области заявил, что все дети ДНР и ЛНР будут иметь право изучать украинский язык в школах.

Кравцов подчеркнул, что украинский язык является родным для жителей освобождённых территорий Украины, он очень интересен и богат, поэтому ни о каком запрете или препятствовании изучению в школах украинского языка речи быть не может.