Кофе и генетика: насколько напиток связывает людей на генном уровне

Если вы чувствуете, что буквально не можете прожить и дня без кофе, возможно, вам следует благодарить (или винить) свои гены.

Новое общегеномное исследование выявило генетические варианты, которые могут иметь большое отношение к вашей одержимости кофе.

Исследователи из Гарвардской школы изучили более 120 000 любителей кофе и обнаружили шесть маркеров, связанных с реакцией на кофеин, некоторые из которых ранее были идентифицированы как связанные с курением и другими типами потенциально аддиктивного поведения, но никогда ранее не были связаны с потреблением кофе.

Кофеин — это наркотик, и многие из нас забывают об этом факте до тех пор, пока нам безумно не захочется двойной порции.

“Существуют разногласия относительно того, может ли это вызывать привыкание, и некоторые из генов, выявленных в исследовании, предполагают, что это вполне возможно. Стимулирующее действие кофеина позволяет предположить, что кофеин является основной движущей силой привычного потребления кофе на генетическом уровне. Мы предполагаем, что любые последствия для здоровья от одной чашки кофе будут одинаковыми для всех, но эти данные свидетельствуют о том, что это не так”, - говорит Корнелис.

Ученым давно известно, что генетика играет определенную роль в потреблении кофе и реакции на кофеин. “Но только совсем недавно мы действительно смогли точно определить эти генетические особенности. Это важный шаг вперед в исследовании”.