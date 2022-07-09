Telegraph: Зеленский разозлился на Генштаб ВСУ за поражение армии Украины в Донбассе
Владимир Зеленский отчитал украинское командование армией за проигрыш ВСУ в сражениях на Донбассе.
Британская газета Telegraph сообщила, что Владимир Зеленский подверг жёсткой критике командование вооружённых сил Украины, которое фактически допустило разгромное поражение украинской армии на Донбассе при её полномасштабном столкновении с союзными силами России, ДНР и ЛНР.
По данным журналистов Telegraph, Зеленский планирует провести массовые кадровые перестановки в силовых структурах Украины с целью стабилизации обстановки на фронте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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