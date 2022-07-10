Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для противостояния России
Президент США Джо Байден сообщил о своей поездке в Королевство Саудовскую Аравию, целью которого является взаимодействие в противостоянии РФ.
Глава Белого дома Джо Байден 10 июля заявил, что едет в Саудовскую Аравию для прямого взаимодействия по противостоянию России.
Также целями встречи являются достижение победы конкурентной борьбе с Китаем и стабильности в ближневосточном регионе.
Перед своей поездкой американский президент написал статью для Washington Post, где рассказал о работе саудовских властей с администрацией президента США по поводу расширения экспорта «черного золота» и уменьшения ее стоимости.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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