Праздник "Серебряная чешуя": мероприятие посвященное Дню рыбака

10 июля состоится праздник "Серебряная чешуя"- большое мероприятие для всей семьи и для тех, кто неравнодушен к рыбалке.

Мероприятие начнется 10:00. Старт праздника начнется с театрализованного представления профессиональных рыбаков по ловле форели.

«Серебряная чешуя» — настоящий праздник для всех любителей рыбалки и их семей. Он начнется в 10:00 с театрализованного показательного выступления профессиональных рыбаков по ловле форели.

Далее будет небольшие тестовые соревнования по спортивной ловле осетра. Данные мероприятия запланированы ежечасно: с 11:00 до 15:00.

В каждом круге могут участвовать по 15 человек в возрасте от 18 лет. По результатам объявятся восемь победителей, которые определяются по объему улова.

Для гостей «Рыбацкой деревни» также ждут кулинарные мастер-классы — с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. Здесь участникам раскроется секрет хранения, разделки, формы нарезки рыбы, основные правила варки рыбного бульона, приготовления осетра на гриле, засолки рыбы.

Также, с 11:00 до 17:00 будут проводиться мастер-классы по дрифтвуду, которые покажут как правильно и красиво сделать миниатюрных рыб и морские панно.

Дрифтвуд — размягчённые куски дерево из моря, которые были выброшены на берег, из которого можно создавать различные композиции. Сделанные поделки можно будет забрать с собой.

Приходите и насладитесь приятным праздником в кругу друзей!