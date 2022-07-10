Рекомендации по обращению с грунтом, имеющим неправильную кислотность
Все эти меры приведут в норму кислотность грунта и повысят его биологическую активность.
Выбрать культуры, хорошо приспособленные к росту на данном типе почв, и прилагать основные усилия к выращиванию именно их.
Отказаться от выращивания растений, не переносящих имеющийся тип почвы.
Сделать пару небольших постоянных грядок, почва на которых будет выровнена в нужную для баланса сторону.
Посеять сидераты, все выращиваемые культуры мульчировать органикой, внося под мульчу бокаши и проводя поливы ЭМ-препаратами.
Любую почву следует приводить в порядок и равновесие постепенно и планомерно, сезон за сезоном.
Особенно аккуратными садоводам нужно быть с использованием минеральных удобрений. При неправильно применении они могут вызывать засоление и даже деградацию почвы.
Опубликовано: Антон Райт
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Рекомендации по обращению с грунтом, имеющим неправильную кислотность
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