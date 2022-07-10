Рекомендации по обращению с грунтом, имеющим неправильную кислотность

Все эти меры приведут в норму кислотность грунта и повысят его биологическую активность.

Выбрать культуры, хорошо приспособленные к росту на данном типе почв, и прилагать основные усилия к выращиванию именно их.

Отказаться от выращивания растений, не переносящих имеющийся тип почвы.

Сделать пару небольших постоянных грядок, почва на которых будет выровнена в нужную для баланса сторону.

Посеять сидераты, все выращиваемые культуры мульчировать органикой, внося под мульчу бокаши и проводя поливы ЭМ-препаратами.

Любую почву следует приводить в порядок и равновесие постепенно и планомерно, сезон за сезоном.

Особенно аккуратными садоводам нужно быть с использованием минеральных удобрений. При неправильно применении они могут вызывать засоление и даже деградацию почвы.