Telegraph: Джонсон станет писателем после отставки с поста премьер-министра

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон после отставки может уйти из политики и вернуться к публицистике.

Британская газета The Daily Telegraph заявляет, ссылаясь на доверенных лиц, пожелавших сохранить анонимность, о том, что так и не оправившийся от гнета британского общества и чиновников скандально известный Борис Джонсон планирует завершить свою политическую карьеру после ухода с поста премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании.

Новостное издательство The Daily Telegraph также отмечает, что Джонсон, предположительно, вернётся к написанию книг, которые приносили ему средства для существования вплоть до его избрания на пост премьер-министра Великобритании в 2016 году.