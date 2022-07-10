Telegraph: Джонсон станет писателем после отставки с поста премьер-министра
Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон после отставки может уйти из политики и вернуться к публицистике.
Британская газета The Daily Telegraph заявляет, ссылаясь на доверенных лиц, пожелавших сохранить анонимность, о том, что так и не оправившийся от гнета британского общества и чиновников скандально известный Борис Джонсон планирует завершить свою политическую карьеру после ухода с поста премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании.
Новостное издательство The Daily Telegraph также отмечает, что Джонсон, предположительно, вернётся к написанию книг, которые приносили ему средства для существования вплоть до его избрания на пост премьер-министра Великобритании в 2016 году.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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