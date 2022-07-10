Telegraph: Борис Джонсон хочет полностью уйти из политики, чтобы стать писателем

Британское издательство Telegraph пишет, что уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон серьезно рассматривает вопрос полного ухода из политики, чтобы заняться написанием книг.

Джонсон и раньше помышлял о ремесле писателя. Так, в 2016 году он начал работу над биографией Уильяма Шекспира, однако она до сих пор не была издана. При этом, права на книгу он как раз собирался передать британскому издательскому дому Hodder & Stoughton.

По официальным данным, уход Джонсона с поста премьер-министра Великобритании не означает отказ от депутатского мандата. Другими словами, он останется в британском парламенте на правах «рядового политика». Это произойдет на следующих выборах премьера.

Тем не менее, Джонсон действительно думает, стоит ли ему вообще оставаться в политике (в палате общин), как это сделал его предшественница Тереза Мэй. Более реалистичный вариант продолжение публичной деятельности — вернуться к публицистическому ремеслу и выступлениям с лекциями.

К слову, за биографию Уильяма Шекспира, которая пока так и не вышла, Борис Джонсон получил аванс от издательского дома Hodder & Stoughton в размере 88 тысяч фунтов стерлингов. Издатель сам согласился отложить издание «до более подходящего времени».