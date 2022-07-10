Байден признал скрытое противостояние США с Россией и Китаем
Джо Байден рассказал об истинных причинах своей поездки в Саудовскую Аравию.
Джо Байден утверждает, что Саудовская Аравия может стать одной из стран, которая поможет США бороться с энергетическим кризисом на уровне, позволяющий Вашингтону и далее оказывать санкционное давление на секторальную экономику России и политические элиты этой страны.
По словам Байдена, его цель как президента заключается в укреплении США посредством противостояния с Россией и развития политики сдерживания Китая.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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