Spiegel: Германия нашла поставщика снарядов к танкам в Украину

Авторитетное немецкое издание Spiegel утверждает, что правительство ФРГ нашло поставщиков снарядов к танкам в Украину. При этом производить боеприпасы намерены в Норвегии.

Правительство Германии пообещала передать ВСУ 30 танков и тяжелых установок в конце апреля 2022 года. Однако срок поставки пришлось отложить, так как фактически для них отсутствовали боеприпасы, а поставщиков Германии не было.

Теперь в ФРГ заявляют, что нашли предприятие в Норвегии, которое сможет изготовить и поставить дополнительные боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард» и танков в Украину. Напомним, именно снаряды к ЗСУ считались дефицитными, так как было поставлено менее 60 тысяч 35-мм боеприпасов.

Сначала Германия собиралась закупать их в Южной Америки, однако другая страна-производитель снарядов (Швейцария) выступила против, так как ее не устроило качество готовых боеприпасов.

ЗСУ «Гепард» разработали в 1963 году на базе немецкого танка «Леопард-1». В 1973 году боевую машину приняли на вооружение и она поступила в серийное производство. На борту ЗСУ имеет две 35-мм пушки с эффективной дальностью до 5500 метров.