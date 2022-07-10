Армия Украины обстреляла Луганск из замаскированного под грузовик РСЗО

Украинские войска вновь обстреляли территорию Луганской Народной республики из реактивных систем залпового огня.

Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой войска вооружённых сил Украины используют замаскированный комплекс РСЗО для ракетного обстрела Луганщины. Сообщается, что ВСУ накрыли РСЗО тентом, замаскировав систему под гражданский грузовик марки "Газель".

В Минобороны РФ утверждают, что подобная тактика ведения боя широко распространена у боевиков Северной Африки и Ближнего Востока, где террористы воюют с национальными армиями.