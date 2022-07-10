Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777

Войска России нанесли удар по складу ВСУ в "Керамическом комбинате", расположенном в городе Славянск.

Днём 10 июля пресс-служба Министерства обороны России сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по складу артиллерии ВСУ в Славянске, который располагался на территории местного "Керамического комбината".

По итогам успешной ракетной атаки на склад боеприпасов армии Украины было ликвидировано около тысячи снарядов для американских гаубиц M777 и не менее семиста снарядов для РСЗО "Град".