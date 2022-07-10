Le Journal Du Dimanche: правительство Франции контактирует с Министерством обороны России

В интервью французскому изданию Le Journal Du Dimanche, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что правительство страны контактирует с Министерством обороны России.

Себастьян Лекорню указал на то, что между представителями оборонных ведомств Франции и России действительно есть контакты, так как ни одна из сторон не хочет «окончательно разрывать контакты». При этом от отказался говорить о том, знает ли российская сторона о поставках вооружения из Европы в Украину.

Лекорню подчеркнул, что «Франция не воюет с Россией», поэтому контакты между гражданскими и военными чиновниками и политиками действительно есть. Нельзя «полностью перерезать нить с Кремлем». Он считает, что французская сторона выполняет роль «уравновешивающей силы», а Украины нуждается в том, чтобы такая сила существовала.

Министр добавил, что это не означает отказ от военной помощи Украине — Франция и другие союзники продолжают поставлять вооружение украинской стороне. При этом он отметил, что «Франция старается не слишком много говорить о поставках оружия», в том числе и с российской стороной.

Относительно ситуации на Донбассе, Себастьян Лекорню выразил мнение, что «она затянута надолго». Поэтому сегодня крайне необходимо проговорить стратегическую глубину сторон, понять их способность восстанавливаться, чтобы удержать те позиции, которые имеются.