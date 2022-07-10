Мирошник: войска России и ЛНР освободили Григоровку и наступают на Северск
Посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник утверждает, что коалиция армий РФ и ЛНР продолжает наступление на Донбассе.
Днём воскресенья посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что вооружённые силы РФ совместно с народной милицией Луганщины освободили населённый пункт Григоровка и приступили к зачистке Серебрянки от присутствия солдат вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.
По словам Мирошника, вопреки заявлению пресс-службы Минобороны России, союзные войска РФ и ЛНР продолжают полномасштабное наступление на Северск в Луганской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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