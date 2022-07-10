Роскомнадзор запретил доступ к сайту немецкой газеты Welt по требованию Прокуратуры РФ

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила об ограничении доступа к сайту германского новостного агентства Welt.

Днём воскресенья Роскомнадзор внёс сайт немецкой газеты Welt в реестр запрещённых ресурсов, тем самым автоматически ограничив доступ к изданию в России. Данное решение было принято исходя из постановления Генпрокуратуры России от 9 июля, которое потребовало запретить Welt в РФ на основании статьи 15.3 закона об информационных технологиях.

Примечательно, что накануне в России также был заблокирован сайт британского журнала The Telegraph, который признан изданием, распространяющим фейки о действиях российских военных на Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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