Минобороны РФ: российские военные ликвидировали батальон «Кракен» под Харьковом
Генерал-лейтенант ВС РФ сообщил об успешном уничтожении пункта управления националистического батальона «Кракен» в Харьковской области.
Начальник управления пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что российская армия ликвидировала пункт управления украинского националистического батальона «Кракен».Конашенков отметил, что в результате боевых действий были не только устранены боевики батальона, а также уничтожена военная техника, которая использовалась для уничтожения гражданской инфраструктуры и убийств мирного населения ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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