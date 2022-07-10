Минобороны РФ: российские военные ликвидировали батальон «Кракен» под Харьковом

Генерал-лейтенант ВС РФ сообщил об успешном уничтожении пункта управления националистического батальона «Кракен» в Харьковской области.

Начальник управления пресс-службы Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил, что российская армия ликвидировала пункт управления украинского националистического батальона «Кракен».

Конашенков отметил, что в результате боевых действий были не только устранены боевики батальона, а также уничтожена военная техника, которая использовалась для уничтожения гражданской инфраструктуры и убийств мирного населения ДНР и ЛНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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