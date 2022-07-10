Минобороны РФ: армия России уничтожила 4 взвода тяжёлой техники ВСУ за сутки

Российские военные ликвидировали четыре взвода тяжёлой военной техники армии Украины за один день.

10 июля пресс-служба Министерства обороны России заявила, что всего за один день российские военные смогли успешно поразить четыре взвода тяжёлой техники ВСУ, уничтожив подразделение РСЗО "Град", "Ураган" и два комплекса "Гиацинт-Б".

Отмечается, что вся уничтоженная военная техника армии Украины располагалась на Донбассе, преимущественно в районах Донецкой Народной республики.