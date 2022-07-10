В России ставки по потребительским кредитам упали ниже 20% годовых

В начале июля 222 года ставки по потребительским кредитам упали практически на четыре процентных пункта, что повлияло на общую динамику льгот для банков по соблюдению ограничений на стоимость кредитов.

Первая неделя июля показала рекордно быстрое снижение процентных ставок по потребительским кредитам для россиян. Так, средняя ставка в период с 30 июня по 7 июля 2022 года упала на 3,93 процентных пункта и «докатилась» до 18,66% годовых, а средняя стоимость необеспеченных кредитов под любые целя составила 19,5% годовых.

Залоговые кредиты для россиян и вовсе упали до 16,55% (то есть, под залог движимого и недвижимого имущества). На это все повлиял Центральный банк России и фактическое отсутствие «нормальных» объемов импорта — деньги остаются в стране, а значит, их можно давать дешевле. К слову, ключевая ставка ЦБ РФ сегодня 9,5% и может стать еще ниже.

Аналитики считают, что процентные ставки потребительских кредитов и дальше будут падать, пока население России максимально не будет обеспечено «дешевыми деньгами». Это сделано не только для поддержки льготных программ, но и для использования денег в обороте.

Ввиду того, что Россия потеряла львиную долю импорта, а также экспорта, валюта (как национальная, так и иностранная), банкам попросту стало не нужна. Отсюда и введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц, а также выдача более дешевых кредитов, которые в скором времени станут еще дешевле.