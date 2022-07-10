Минобороны РФ: ВКС России уничтожили солдат нацбатальона ВСУ «Кракен» возле Харькова

Авиация армии России ликвидировала живую силу и военную технику украинского нацбата "Кракен" в пригородах Харькова.

В ходе утреннего брифинга Минобороны России от 10.07.22 российское оборонное ведомство сообщило, что военно-космические силы России нанесли поражающий удар по подразделениям украинского нацбатальона "Кракен" недалеко от Харькова, ликвидировав не только живую силу, но и военную технику противника.

Также в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что из-за больших потерь отряды ВСУ проводят постоянную ротацию кадров, набирая в свои ряды необученных резервистов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 