Минобороны РФ: ВКС России уничтожили солдат нацбатальона ВСУ «Кракен» возле Харькова
Авиация армии России ликвидировала живую силу и военную технику украинского нацбата "Кракен" в пригородах Харькова.
В ходе утреннего брифинга Минобороны России от 10.07.22 российское оборонное ведомство сообщило, что военно-космические силы России нанесли поражающий удар по подразделениям украинского нацбатальона "Кракен" недалеко от Харькова, ликвидировав не только живую силу, но и военную технику противника.
Также в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что из-за больших потерь отряды ВСУ проводят постоянную ротацию кадров, набирая в свои ряды необученных резервистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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