Минобороны РФ: ВКС России уничтожили солдат нацбатальона ВСУ «Кракен» возле Харькова

Авиация армии России ликвидировала живую силу и военную технику украинского нацбата "Кракен" в пригородах Харькова.

В ходе утреннего брифинга Минобороны России от 10.07.22 российское оборонное ведомство сообщило, что военно-космические силы России нанесли поражающий удар по подразделениям украинского нацбатальона "Кракен" недалеко от Харькова, ликвидировав не только живую силу, но и военную технику противника.

Также в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что из-за больших потерь отряды ВСУ проводят постоянную ротацию кадров, набирая в свои ряды необученных резервистов.