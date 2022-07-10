Минобороны РФ: российская армия уничтожила три пункта управления ВСУ в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об уничтожении трех украинских пунктов управления в Донецкой народной республики. Кроме того, были нанесены удары по пунктам дислокации ВСУ.

В результате удара по пункту дислокации российской артиллерией подразделения ВСУ и складу боеприпасов на «Керамическом комбинате» в городе Славянск, уничтожено до 100 военнослужащих и более тысячи американских снарядов для гаубиц M777.

Минобороны РФ отчиталось и об уничтожении 700 снарядов для реактивных системы залпового огня «Град». Кроме того, за минувшие сутки российская армия уничтожила три пункта управления ВСУ в ДНР (по предварительной информации, в результате обстрела уничтожена часть формирования «Кракен» в районе Харькова).

ВС РФ уничтожили четыре взвода РСЗО «Град», 2 ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США. По информации Минобороны РФ, именно из этих гаубиц велся обстрел жилых кварталов Донецка.

Уничтожены огневые позиции в 42 районах, а также живая сила и техника Вооруженных сил Украины в 143 районах. В воздухе было сбито два самолета Су-25 ВСУ и еще один МиГ-29.