Армия России сбила два самолёта Су-25 и один МиГ-29 ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что российские солдаты сбили 3 украинских военных самолёта в Харьковской области.
Генера-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что российские воздушно-космические силы сбили два Су-25 и один МиГ-29 украинских боевиков.
Конашенков отмечает, что уничтожение вражеской авиационной техники в Харьковской области было выполнено российскими военными благодаря сверхманёвренному истребителю Су-35с.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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