Минобороны РФ сообщило, что российские солдаты сбили 3 украинских военных самолёта в Харьковской области.

Генера-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что российские воздушно-космические силы сбили два Су-25 и один МиГ-29 украинских боевиков.

Конашенков отмечает, что уничтожение вражеской авиационной техники в Харьковской области было выполнено российскими военными благодаря сверхманёвренному истребителю Су-35с.