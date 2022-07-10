Армия России сбила два самолёта Су-25 и один МиГ-29 ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что российские солдаты сбили 3 украинских военных самолёта в Харьковской области.

Генера-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны РФ сообщил о том, что российские воздушно-космические силы сбили два Су-25 и один МиГ-29 украинских боевиков.

Конашенков отмечает, что уничтожение вражеской авиационной техники в Харьковской области было выполнено российскими военными благодаря сверхманёвренному истребителю Су-35с.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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