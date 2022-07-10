Захарова: Псаки вовремя покинула тонущий корабль под названием «Белый дом»

Мария Захарова считает, что экс-глава пресс-службы Белого Дома Джен Псаки крайне вовремя покинула свою должность, уйдя из политики.

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что ушедшая из пресс-службы Белого дома Джен Псаки поступила правильно, поскольку её преемник Карин Жан-Пьер врёт с трибун главного политического ведомства Соединённых Штатов в самый трудный для страны момент за всю новейшую историю американского государства.

По мнению Захаровой, слова Жан-Пьер о том, что некий "путинский налог" привёл к росту цен на бензин, еду и ускорение инфляционных процессов в США не соответствуют действительности: в МИД России полагают, что до этого Вашингтон довели антироссийские санкции.