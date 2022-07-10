Захарова: Псаки вовремя покинула тонущий корабль под названием «Белый дом»
Мария Захарова считает, что экс-глава пресс-службы Белого Дома Джен Псаки крайне вовремя покинула свою должность, уйдя из политики.
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что ушедшая из пресс-службы Белого дома Джен Псаки поступила правильно, поскольку её преемник Карин Жан-Пьер врёт с трибун главного политического ведомства Соединённых Штатов в самый трудный для страны момент за всю новейшую историю американского государства.
По мнению Захаровой, слова Жан-Пьер о том, что некий "путинский налог" привёл к росту цен на бензин, еду и ускорение инфляционных процессов в США не соответствуют действительности: в МИД России полагают, что до этого Вашингтон довели антироссийские санкции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: госсекретарь США Блинкен сочиняет «небылицы» про Сергея Лаврова
Шемекию Моррис, модельера из Флориды, то и дело обвиняют в том, что она плохая мать
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Захарова: Псаки вовремя покинула тонущий корабль под названием «Белый дом»
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров