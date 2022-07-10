Олег Тиньков полностью излечился от лейкоза спустя 2 года борьбы с раком
Российский бизнесмен Олег Тиньков добился состояния полной ремиссии лейкоза, что фактически означает выздоровление.
Днём воскресенья российский бизнесмен, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков сообщил, что он официально излечился от рака крови спустя два года упорной борьбы с данным недугом.
По словам Тинькова, ровно два года назад он пережил трасплантацию костного мозга, что позволило ему жить полноценной жизнью и стать здоровым человеком
Также Олег Тиньков признался, что расценивает сегодняшний день как свой второй день рождения, поскольку исследования врачей доказали полную ремиссию от рака крови у бизнесмена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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