Спикер Госдумы России Вячеслав Володин утверждает, что военный конфликт на Украине возможно остановить мирным путём.

В воскресенье днём председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что считает возможным прекращение всяческих боевых действий на территории Украины исключительно мирным путём, однако этому препятствуют Соединённые Штаты и их страны-сателлиты, которым выгодно максимальное затягивание конфликта Киева с Москвой для нанесения наибольшего ущерба России.

По мнению Володина, помимо правительства США самым ярым идеологом агрессивной русофобии был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, однако накануне он ушёл в отставку.