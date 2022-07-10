Володин: ситуацию на Украине можно решить миром, но это невыгодно США
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин утверждает, что военный конфликт на Украине возможно остановить мирным путём.
В воскресенье днём председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сообщил, что считает возможным прекращение всяческих боевых действий на территории Украины исключительно мирным путём, однако этому препятствуют Соединённые Штаты и их страны-сателлиты, которым выгодно максимальное затягивание конфликта Киева с Москвой для нанесения наибольшего ущерба России.
По мнению Володина, помимо правительства США самым ярым идеологом агрессивной русофобии был экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, однако накануне он ушёл в отставку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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