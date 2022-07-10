Шольц одобрил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что приветствует желание канадских властей отдать турбину для газопровода «Северный поток».

Глава ФРГ Олаф Шольц 10 июля сказал, что приветствует решение «канадских друзей и союзников» отдать газовую турбину для трубопровода "Северный поток".

Ранее стало известно, что Канада для того, чтобы избежать нарушения собственных санкций, отправит турбину «Северного потока» Берлину, а немецкая сторона отдаст эту турбину «Газпрому».

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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