Володин рассказал про возможность мирного урегулирования ситуации в Украине
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что видит возможность мирного урегулирования ситуации в Украине, однако США такое разрешение невыгодно.
Володин считает, что США и их партнеры будут добиваться отказа от переговоров с украинской стороны, так как им мирное урегулирования ситуации просто не нужно. Он указал на то, что британский экс-премьер Джонсон также не был сторонником мира.
Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что политики, которые сегодня находятся у руля в США и Великобритании, будут использовать украинцев «как расходный материал», так как их судьба для них «безразлична». При этом США ставят более глубокую цель — разрушение старых европейских государств.
Он отметил, что сегодня лидеры стран Европы уже не могут высказывать свое мнение и обязаны во всем соглашаться с политикой США. Системный кризис, касающийся политических элит, вызван именно американской стороной со всеми вытекающими: нарушением логистических цепочек, энергетическим кризисом, сокращением экспорта и далее по списку.
Ранее Володин назвал экс-премьера Великобритании Джонсона «клоуном и покровителем украинского президента Зеленского». Спикер Госдумы РФ подчеркивал, что британская сторона — главный идеолог «войны против России до последнего украинца».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Reuters: Минфин Франции призвал готовиться к прекращению поставок газа из РФ
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Формула любви: как гормоны определяют нашу степень влюбленности в партнера
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии