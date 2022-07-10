Володин рассказал про возможность мирного урегулирования ситуации в Украине

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что видит возможность мирного урегулирования ситуации в Украине, однако США такое разрешение невыгодно.

Володин считает, что США и их партнеры будут добиваться отказа от переговоров с украинской стороны, так как им мирное урегулирования ситуации просто не нужно. Он указал на то, что британский экс-премьер Джонсон также не был сторонником мира.

Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что политики, которые сегодня находятся у руля в США и Великобритании, будут использовать украинцев «как расходный материал», так как их судьба для них «безразлична». При этом США ставят более глубокую цель — разрушение старых европейских государств.

Он отметил, что сегодня лидеры стран Европы уже не могут высказывать свое мнение и обязаны во всем соглашаться с политикой США. Системный кризис, касающийся политических элит, вызван именно американской стороной со всеми вытекающими: нарушением логистических цепочек, энергетическим кризисом, сокращением экспорта и далее по списку.

Ранее Володин назвал экс-премьера Великобритании Джонсона «клоуном и покровителем украинского президента Зеленского». Спикер Госдумы РФ подчеркивал, что британская сторона — главный идеолог «войны против России до последнего украинца».