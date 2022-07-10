Удар ВСУ по Херсону из американских РСЗО HIMARS повредил городскую больницу

Украинские войска произвели обстрел подконтрольного России Херсона, нанеся урон местной городской больнице.

10 июля пресс-служба МВД по Херсонской области сообщила, что сегодня вооружённые силы Украины обстреляли территорию Херсона, повредив здание Херсонской городской клинической больницы имени Карабелеша, расположенной по адресу проспекту Ушакова, дом 22/1.

По данным местных сотрудников МВД, обстрел Херсонской больницы украинскими солдатами вёлся не только из советского оружия но и из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.