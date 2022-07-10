Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ и нехватке
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о потребности Киева в западном вооружении и бронетехнике.
Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников 10 июля рассказал в интервью The Wall Street Journal, что ВСУ терпят большие потери.
Резников сказал, что сейчас им необходимо сделать перестановки в подразделениях и обновить их.
Министр обороны считает, что Украина в данный момент получает недостаточно бронетехники от западных партнеров. ВСУ нуждаются в перестройке укреплений, обновлении оперативной стратегии.
По его словам, украинской армии больше не нужны ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW. Теперь Украина заинтересована в получении дальнобойных артиллерийских установок.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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