Кадыров: ВС РФ за один бой в ЛНР «отправляют к Бандере» более ста солдат ВСУ
Рамзан Кадыров ответил критикам российской армии, которые утверждают, что солдаты ВС РФ не способны уничтожать украинских военных.
10 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в интернете начала массово распространяться дезинформация о том, что российские военные якобы не в состоянии успешно проводить наступление на Донбассе, поскольку им затруднительно ликвидировать своих противников в лице солдат армии Украины.
По словам Кадырова, данная информация в корне не соответствует действительности, поскольку вооружённые силы России совместно с народной милицией Донбасса "отправляют к Бандере" более ста солдат ВСУ всего за один бой на территории ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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