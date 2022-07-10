Welt: Шольц поблагодарил Канаду за решение вернуть РФ турбину «Северного потока»

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что Германия благодарна правительству Канады за решение вернуть России турбину для "Северного потока".

10 июля канцлер Германии Олаф Шольц публично заявил, что немецкое правительство приветствует решение союзников из Канады, которые намерены передать российскому газпрому турбину, необходимую для починки газопровода "Северный поток", который обеспечивает газом всю ФРГ.

Примечательно, что пресс-служба компании "Газотранспортные системы Украины" раскритиковало решение Канады, назвав его прецедентом снятия санкций с России.