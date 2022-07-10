В ноутбуке морпеха ВСУ были обнаружены видеоуроки американских инструкторов

У взятого в плен украинского морпеха на жестком диске ноутбука были обнаружены видеоуроки американских инструкторов.

Уполномоченное лицо, пожелавшее сохранить свою анонимность, поделилось с представителями российским СМИ информацией о том, что у взятого в плен служащего морской пехоты ВМС Украины в результате обыска был обнаружен ноутбук на жёстком диске которого находились видеоуроки американских инструкторов.

Информатор уточняет, что видеоролики записанные американскими военными с применением высококачественной компьютерной графики были посвящены обучению высокоточной стрельбе и обращению с оружием.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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