В ноутбуке морпеха ВСУ были обнаружены видеоуроки американских инструкторов
У взятого в плен украинского морпеха на жестком диске ноутбука были обнаружены видеоуроки американских инструкторов.
Уполномоченное лицо, пожелавшее сохранить свою анонимность, поделилось с представителями российским СМИ информацией о том, что у взятого в плен служащего морской пехоты ВМС Украины в результате обыска был обнаружен ноутбук на жёстком диске которого находились видеоуроки американских инструкторов.
Информатор уточняет, что видеоролики записанные американскими военными с применением высококачественной компьютерной графики были посвящены обучению высокоточной стрельбе и обращению с оружием.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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