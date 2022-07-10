Кадыров заявил об уничтожении более ста солдат ВСУ за один бой в ЛНР

Рамзан Кадыров дал жёсткий ответ на безосновательные обвинения сомневающихся в способностях союзный войск РФ и ЛНР.

В воскресенье, 10 июля 2022 года, глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале решил развеять сомнения всех беспокоящихся об успешности выполнения задач поставленных командованием перед солдатами союзных войск для освобождения Луганской Народной Республики от украинских националистов.

Кадыров заявил, что каждый бой «к Бандере отправляется свыше 100 шайтанов и остальной погани» благодаря российским бойцам и подчеркнул, что подтверждающие успешную ликвидацию «нациков» фото- и видеоматериалы не публикуются, чтобы не травмировать несовершеннолетних и людей с неустойчивой психикой.