WSJ: Минобороны Украины признало бесполезность Javelin и NLAW
Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинские войска понесли большие потери и нуждаются в дополнительной помощи от Запада.
Лидер украинского Министерства обороны Алексей Резников дал интервью американской газете Wall Street Journal, где публично признал, что армия Украины несёт большие потери среди личного состава и поставляемой Западом военной техники.
По словам Резникова, солдаты ВСУ также больше не нуждаются в поставках ракетных комплексов Javelin и NLAW, поскольку на текущем этапе ведения боевых действий они практически бесполезны. Теперь Киев просит от Запада нарастить поставки артиллерии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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