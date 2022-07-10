Дачники рассказали, чем стоит подкармливать георгины летом

В этом году из-за дождливой и прохладной погоды, которая идет уже весь июль в Псковской области и средней полосе России, мои георгины довольно медленно растут.

Когда вносить удобрения:

Удобрения нужно вносить в теплую погоду, чтобы растения хорошо усвоили питательные вещества. Поскольку у нас в основном каждый день дожди, то подкормку провожу, когда температура воздуха днем +21...+24 градуса. Обычно температура не поднимается выше +22 градуса.

В прохладную погоду растения просто не усвоят микроэлементы и вся работа по внесению удобрений будет проделана зря. Поэтому стараюсь подкармливать растения в те дни, когда выходит солнышко.

Для подкормки своих цветов я использую два типа удобрений:

Органика. Органические удобрения полезны не только для самих цветов, но и для грунта, так как способны значительно улучшать его состав. В качестве эффективного удобрения я предпочитаю готовить растворы на основе компоста или перегноя. В альтернативном варианте можно использовать навоз или куриный помет.

Минеральные составы. Удобрения без труда можно найти в готовом виде на полке любого садового центра. При их внесении очень важно соблюдать рекомендуемую дозировку.

Как часто нужно вносить подкормки?

К сожалению, внести питательные вещества один раз, а затем забыть о растениях не получится. Важен продуманный систематический подход.

Приступать к подкормкам можно непосредственно в момент посадки. Достаточно внести в посадочные лунки компост и минеральные комплексы. Все компоненты удобрений важно как можно тщательней смешать с грунтом.

В дальнейшем рекомендуется проводить подкормки не чаще раза в 14 дней.

Важно подкормить георгины примерно через неделю после посадки. Однако перед внесением удобрения важно проверить, что растения прижились. После десятидневного интервала можно повторить подкормку.

Как часто вносить подкормки:

Чтобы удобрение сработало по-максимуму, стоит предварительно увлажнить растения. И воду и удобрения лучше вносить в борозды, организованные по диаметру. После того как удобрение впитается в почву, бороздку нужно засыпать.

В своем саду я придерживаюсь следующей схемы внесения удобрений:

Примерно в июне провожу до четырех подкормок настоем коровяка. Для приготовления рабочего раствора средство нужно развести в воде в пропорции 1:10. На ведро раствора можно добавить по 20 грамм аммиачной селитры и суперфосфата.

В июле приступаю к фосфорно-калийным подкормкам, потому как именно эти вещества способны обеспечить обильное цветение. Для приготовления рабочего раствора я развожу суперфосфат и древесную золу в воде.

В августе я уделяю особое внимание питанию клубней. Для хорошего вызревания можно ограничиться одной подкормкой сульфатом калия.

Заключительную подкормку я провожу по окончании цветения. После этого внесение питательных веществ нужно прекратить, чтобы цветы могли благополучно готовиться к зимовке.

Некоторые садоводы предпочитают использовать готовые комплексные составы. Однако я все же рекомендую наряду с ними применять старую добрую органику. Георгины отлично отзываются на сочетание подкормок.