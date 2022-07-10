Резников: Зеленский отдал приказ ВСУ «деоккупировать» юг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ вернуть Украине южные территории страны, которые сейчас контролирует РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резник в своём пресс-релизе сообщил, что Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ направить все силы на «деоккупацию» южных территорий страны от ВС РФ.

По распоряжению Зеленского, чтобы отвоевать юг Украины у России, уже собраны и в скором времени будут отправлены на фронт боевых действий отряды националистов, которые оснащены западным вооружением.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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