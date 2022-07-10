Sunday Times: Зеленский приказал солдатам ВСУ освободить юг Украины
Новостное агентство Sunday Times утверждает, что Владимир Зеленский поручил освободить занятые войсками России южные территории Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью зарубежной газете The Sunday Times, где публично заявил, что Владимир Зеленский отдал приказ Генштабу ВСУ начать военную операцию по освобождению южных территорий украинского государства, которые заняты российскими военными.
По словам Резникова, Зеленский заявил о необходимости мобилизировать миллионные силы армии Украины для первостепенного освобождения прибрежных районов юга страны, имеющих большую экономическую ценность для Киева с точки зрения продовольственной логистики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Sunday Times: Зеленский приказал солдатам ВСУ освободить юг Украины
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