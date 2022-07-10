Дачники рассказали о посадке многолетних кустарников на участке

Многие дачники и садоводы хотят украсить свой участок и довести общий вид сада до идеала. В этом непременно помогут многолетние кустарники!

Что необходимо учитывать, выбирая растения:

Если в вашем регионе морозные зимы, то выбранный куст должен стойко переносить их.

При отсутствии возможности постоянного ухода за саженцем нужно узнать, есть ли какие-то особенные требования у растения. Как правило, многолетники неприхотливы и могут дождаться выходных до появления хозяев на даче.

Обязательно нужно узнать, какая почва подходит кустарнику. Возможно, грунт на вашем участке не подойдет растение, тогда оно не будет цвести.

Необходимо получить сведения о том, каких размеров достигает крона, а также корневая система куста, чтобы он поместился в то место, куда вы его хотите посадить.

Роза парковая:

Этот роскошный кустарник я посадил совсем недавно. Был в гостях у брата, и он выкопал мне отводку. Посадил сразу в отведенное место. Отводка прижилась хорошо, даже поливать не пришлось, так как посадка пришлась на период дождей и невысокую температуру. У брата куст уже большой и цветет пышно.

Жасмин:

Жасмин любит солнечные участки, но у меня он растет в полутени и прекрасно себя чувствует. Белые небольшие цветки имеют изумительный запах. Куст довольно высокий, но его можно формировать.

Сирень:

Неприхотливый кустарник выращивается повсеместно. Он хорошо переносит морозы без укрытия. Существуют разные виды сирени. На моей даче растут белая и сиреневая с простыми лепестками и венгерская нежно-розовая махровая. Цветут они поочередно, поэтому наслаждаюсь их ароматом в течение двух месяцев.

Гортензия:

При выборе места для посадки гортензии надо учитывать, что этот кустарник не любит получать солнечное освещение целый день, ему подходит полутень. Почва требуется с легкой кислинкой, а полив регулярный.

У меня пока что гортензия не растет, но несколько дней назад я взял у соседки молодую веточку с целью размножения способом черенкования. Получилось три черенка, которые я посадил во влажный песок и накрыл прозрачной пленкой. Жду, что в течение месяца у черенков появятся корешки.

Выбрав подходящие кустарники для посадки, необходимо заботиться о них, поливать, рыхлить и подкармливать. В этом случае они хорошо приживутся и будут цвести и благоухать.