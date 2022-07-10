Верещук: ВСУ начали контрнаступление на юг Украины и просят граждан эвакуироваться
Вице-спикер Украины Ирина Верещук сообщила о начале масштабного контрнаступления ВСУ на позиции армии России в южных территориях украинского государства.
Украинский вице-спикер Ирина Верещук сообщает, что солдаты ВСУ начали контрнаступление на юг Украины, который занят российскими войсками практически с самого начала специальной военной операции в феврале. По словам Верещук, мирные жители Херсонской и Запорожской областей должны незамедлительно эвакуироваться из регионов.
Ирина Верещук просит в первую очередь женщин и детей покинуть данные территории, поскольку солдаты ВСУ будут наносить по ним удары из артиллерии с целью оттеснения российских солдат.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Удар ВС РФ по пункту артиллерии ВСУ в Славянске уничтожил 1000 снарядов для M777
Bloomberg: Twitter подаст в суд на Илона Маска
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Госдума РФ: Зеленский находится в состоянии агонии
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии