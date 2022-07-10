Верещук: ВСУ начали контрнаступление на юг Украины и просят граждан эвакуироваться

Вице-спикер Украины Ирина Верещук сообщила о начале масштабного контрнаступления ВСУ на позиции армии России в южных территориях украинского государства.

Украинский вице-спикер Ирина Верещук сообщает, что солдаты ВСУ начали контрнаступление на юг Украины, который занят российскими войсками практически с самого начала специальной военной операции в феврале. По словам Верещук, мирные жители Херсонской и Запорожской областей должны незамедлительно эвакуироваться из регионов.

Ирина Верещук просит в первую очередь женщин и детей покинуть данные территории, поскольку солдаты ВСУ будут наносить по ним удары из артиллерии с целью оттеснения российских солдат.